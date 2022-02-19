Прием вторсырья в Балашихе с вывозом
Сдать вторсырье (отходы)
Компания «Eco Tiger» специализируется на сборе промышленных и бытовых отходов – макулатуры и полимеров, а также на их утилизации. Как специалисты и лидеры в этой области, мы собираем, скупаем и отправляем на переработку значительное количество вторичного сырья.
Наши сотрудники это квалифицированные специалистами в области сбора и отправки на переработку вторсырья. Благодаря упорному труду и постоянному совершенствованию своей компетенции, мы имеем возможность комплексно обслуживать каждого клиента, независимо от того, частное лицо или организация.
Цена приема вторсырья Скупаем вторсырье от населения и организаций по выгодной стоимости
Стоимость приемки вторичного сырья определяется рядом параметров: тип отходов, качество, объем. В отличие от посреднических компаний мы можем предложить лучшую цену на вторсырье, так как имеем собственные крупные производственные мощности по переработке.
Почему вторсырье выгодно сдавать нам Преимущества для населения и организаций
Наши клиенты – владельцы крупных предприятий, заводов и фабрик. Мы принимаем вторсырье у магазинов, торговых центров, коммунальных хозяйств, медицинских и общеобразовательных учреждений. В наших пунктах приема каждый желающий может сдать макулатуру и различные виды пластика. Мы гарантируем выгодные цены и полную автоматизацию процессов.
Мы предлагаем особые условия сотрудничества для крупных предприятий и складских комплексов. При необходимости предоставляем рабочих для выполнения разгрузки и погрузки материалов. Прессование отходов и вывоз с объекта осуществляется транспортом компании.
Пункт приема вторсырья работает по схеме Сдай вторсырье дорого в один клик
Мы предлагаем особые условия сотрудничества для крупных предприятий и складских комплексов. При необходимости предоставляем рабочих для выполнения разгрузки и погрузки материалов. Прессование отходов и вывоз с объекта осуществляется транспортом компании.
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Ответы на вопросы желающих сдать вторсырье Мы ответили на самые частые и важные вопросы
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Наша компания осуществляет сбор и утилизацию промышленных и бытовых отходов.
Мы принимаем:
• макулатуру – бумагу, книги, все виды картона, газеты, журналы;
• полимеры – ПВД, стрейч пленку, канистры, ящики.
Оплата производится сразу после взвешивания и погрузки.
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Прием вторсырья от населения и компаний Что нужно знать перед сдачей вторсырья
Сбор вторсырья от населения и организаций осуществляется нашими специализированными пунктами. Правила приемки на каждой точке могут несколько отличаться, но в целом они одинаковы для всех пунктов.
Чтобы сдать отходы, их необходимо отсортировать. Все производственные остатки, такие как: пластик, пленка, ленты для орошения капельным методом и т.д., должны быть отделены от других видов сырья.
Макулатура принимается сотрудниками пунктов в сухом и чистом виде. Чтобы сдать отходы максимально дорого, данный вид сырья нуждается в сортировке, например, офисную бумагу отделяют от газет, журналов, книг и картона.
Пластиковые бутылки перед сдачей освобождают от остатков жидкостей и хорошо утрамбовывают. Аналогичным образом поступают с ящиками из пластика. Данная категория вторсырья складывается максимально плотно и прессуется. Термоусадочная пленка также отправляется в пункты приемки в компактном виде.
Вывоз вторсырья Сбор и вывоз вторичного сырья средствами нашей компании
Вывоз всех видов вторсырья предусматривает вознаграждение для клиентов. Обращаясь в приемочный пункт, население не только помогает очистить город от мусора, но и получает за это хорошие дивиденды. Все, что нужно сделать для вывоза ненужных отходов – отправить нам заявку.
В оговоренное с клиентом время подъедет машина и заберет ненужные отходы производства, макулатуру и т.д. Все, что потребуется в этот момент от клиента – заполнить соответствующую документацию.
Компания «Eco Tiger» утилизирует отходы быстро и по всем правилам. При необходимости предоставим клиенту документацию, что утилизация прошла согласно санитарным нормам. Бригада рабочих приедет сразу после оформления заказа или в удобное для клиента время.
Руководителю предприятия не придется контролировать процесс погрузки, специалисты-приемщики погрузят материалы своими силами. Руководитель сможет полностью сосредоточиться на ведении бизнеса и решении рабочих вопросов.
Переработка вторсырья Переработка отходов в сырье для дальнейшего применения
Правильная утилизация отходов – непростая задача. Переработка вторсырья должна осуществляться по всем нормам законодательства. Наша компания правильно утилизирует отходы, делая город чище. Мы не просто вывозим мусор, мы сохраняем экологию и делаем мир чище.
Переработка макулатуры осуществляется поэтапно. Бумага сортируется по маркам, цвету, степени загрязнения и другим параметрам. Далее макулатура измельчается с помощью специального оборудования. Сырье замачивают, делают первичный роспуск и очищают от примесей.
Переработка пластика выполняется аналогичным способом: сырье сортируется, измельчается, прессуется, очищается от примесей и перерабатывается. Далее очищенная продукция поступает на производство для изготовления новых материалов.
Отзывы о пункте приема вторсырья Теплые слова клиентов в наш адрес
Ни для кого не секрет, что на дебаркадере любого ТЦ в течение нескольких часов появляются просто горы бумаги, картона, пленки, поддонов и т.п. Все это необходимо быстро вывозить. С вывозом вторсырья отлично справляется «Eco Tiger». Благодарим за пунктуальность.
В нашей транспортной компании ежемесячно накапливается огромное количество документации. Поэтому заключили долгосрочный договор с «Eco Tiger» на вывоз и уничтожение архивов. Коллектив дружелюбный и ответственный. Всем довольны, рекомендуем.
В наших складских помещениях от арендаторов ежедневно скапливается масса отходов. Спасением для нас стала компания по вывозу и переработке вторсырья «Eco Tiger».
Преимущества очевидны – работают в рамках договора, вторсырье принимают по выгодным для нас ценам.
Безумно рад нашему сотрудничеству. Все быстро, качественно, дорого. Как долго я искал подобную компанию для вывоза вторсырья, которого скапливаются просто тонны. Спасибо. Рассчитываем на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.
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