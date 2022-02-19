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Прием вторсырья в Балашихе с вывозом

Предоставляем транспорт под любой тоннаж
Вывозим вторсырье из любого района Москвы и области
Вывозим в день подачи заявки в удобное время
Менеджеры и грузчики работают 24/7
Оплачиваем после взвешивания вторсырья удобным способом
Уничтожаем коммерческую архивную документацию
+7 (968) 640 85 86

Сдать вторсырье (отходы)

Компания «Eco Tiger» специализируется на сборе промышленных и бытовых отходов – макулатуры и полимеров, а также на их утилизации. Как специалисты и лидеры в этой области, мы собираем, скупаем и отправляем на переработку значительное количество вторичного сырья.
Наши сотрудники это квалифицированные специалистами в области сбора и отправки на переработку вторсырья. Благодаря упорному труду и постоянному совершенствованию своей компетенции, мы имеем возможность комплексно обслуживать каждого клиента, независимо от того, частное лицо или организация.

Цена приема вторсырья Скупаем вторсырье от населения и организаций по выгодной стоимости

Стоимость приемки вторичного сырья определяется рядом параметров: тип отходов, качество, объем. В отличие от посреднических компаний мы можем предложить лучшую цену на вторсырье, так как имеем собственные крупные производственные мощности по переработке.

Бумага 6,5-17 рублей за килограмм Бумага, книги, газеты и журналы.
Бумага 6,5-17 рублей за килограмм
Бумага, книги, газеты и журналы.
Картон 8-15 рублей за килограмм Картон любой гофрированный.
Картон 8-15 рублей за килограмм
Картон любой гофрированный.
Полимеры 5-27 рублей за килограмм ПВД, стрейч пленка, канистры, ящики.
Полимеры 5-27 рублей за килограмм
ПВД, стрейч пленка, канистры, ящики.

Почему вторсырье выгодно сдавать нам Преимущества для населения и организаций

Наши клиенты – владельцы крупных предприятий, заводов и фабрик. Мы принимаем вторсырье у магазинов, торговых центров, коммунальных хозяйств, медицинских и общеобразовательных учреждений. В наших пунктах приема каждый желающий может сдать макулатуру и различные виды пластика. Мы гарантируем выгодные цены и полную автоматизацию процессов.

Расчет на месте
Оплачиваем вторсырье сразу после взвешивания и погрузки.

Наша погрузка
Предоставляем любой транспорт, автопогрузчик или грузчиков.

Оперативность
Мы работаем 24/7. Вывозим вторсырье в день заявки.

Надежность
Заключаем договора, предоставляем все документы.

Мы предлагаем особые условия сотрудничества для крупных предприятий и складских комплексов. При необходимости предоставляем рабочих для выполнения разгрузки и погрузки материалов. Прессование отходов и вывоз с объекта осуществляется транспортом компании.

Пункт приема вторсырья работает по схеме Сдай вторсырье дорого в один клик

Мы предлагаем особые условия сотрудничества для крупных предприятий и складских комплексов. При необходимости предоставляем рабочих для выполнения разгрузки и погрузки материалов. Прессование отходов и вывоз с объекта осуществляется транспортом компании.

Заявка
Оставьте заявку нашим менеджерам удобным для вас способом.

Прибытие
Транспорт прибудет к вам в течение нескольких часов после заявки.

Взвешивание
Взвешиваем подготовленное вами вторсырье.

Оплата
Выплачиваем деньги сразу после взвешивания.

Погрузка
Предоставляем грузчиков. Бесплатно грузим в машину.

Переработка вторсырья позволяет улучшать экологию страны, уменьшить вырубку лесов, сократить выделение токсичных веществ, вызывающих гибель растений и животных, а также серьезные заболевания у людей.

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Ответы на вопросы желающих сдать вторсырье Мы ответили на самые частые и важные вопросы

  • Какое вторсырье можно сдать?

    Наша компания осуществляет сбор и утилизацию промышленных и бытовых отходов.
    Мы принимаем:
    • макулатуру – бумагу, книги, все виды картона, газеты, журналы;
    • полимеры – ПВД, стрейч пленку, канистры, ящики.
    Оплата производится сразу после взвешивания и погрузки.

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Прием вторсырья от населения и компаний Что нужно знать перед сдачей вторсырья

Сбор вторсырья от населения и организаций осуществляется нашими специализированными пунктами. Правила приемки на каждой точке могут несколько отличаться, но в целом они одинаковы для всех пунктов.
Чтобы сдать отходы, их необходимо отсортировать. Все производственные остатки, такие как: пластик, пленка, ленты для орошения капельным методом и т.д., должны быть отделены от других видов сырья.

Макулатура принимается сотрудниками пунктов в сухом и чистом виде. Чтобы сдать отходы максимально дорого, данный вид сырья нуждается в сортировке, например, офисную бумагу отделяют от газет, журналов, книг и картона.
Пластиковые бутылки перед сдачей освобождают от остатков жидкостей и хорошо утрамбовывают. Аналогичным образом поступают с ящиками из пластика. Данная категория вторсырья складывается максимально плотно и прессуется. Термоусадочная пленка также отправляется в пункты приемки в компактном виде.

Вывоз вторсырья Сбор и вывоз вторичного сырья средствами нашей компании

Вывоз всех видов вторсырья предусматривает вознаграждение для клиентов. Обращаясь в приемочный пункт, население не только помогает очистить город от мусора, но и получает за это хорошие дивиденды. Все, что нужно сделать для вывоза ненужных отходов – отправить нам заявку.
В оговоренное с клиентом время подъедет машина и заберет ненужные отходы производства, макулатуру и т.д. Все, что потребуется в этот момент от клиента – заполнить соответствующую документацию.

Компания «Eco Tiger» утилизирует отходы быстро и по всем правилам. При необходимости предоставим клиенту документацию, что утилизация прошла согласно санитарным нормам. Бригада рабочих приедет сразу после оформления заказа или в удобное для клиента время.
Руководителю предприятия не придется контролировать процесс погрузки, специалисты-приемщики погрузят материалы своими силами. Руководитель сможет полностью сосредоточиться на ведении бизнеса и решении рабочих вопросов.

Переработка вторсырья Переработка отходов в сырье для дальнейшего применения

Правильная утилизация отходов – непростая задача. Переработка вторсырья должна осуществляться по всем нормам законодательства. Наша компания правильно утилизирует отходы, делая город чище. Мы не просто вывозим мусор, мы сохраняем экологию и делаем мир чище.

Переработка макулатуры осуществляется поэтапно. Бумага сортируется по маркам, цвету, степени загрязнения и другим параметрам. Далее макулатура измельчается с помощью специального оборудования. Сырье замачивают, делают первичный роспуск и очищают от примесей.

Переработка пластика выполняется аналогичным способом: сырье сортируется, измельчается, прессуется, очищается от примесей и перерабатывается. Далее очищенная продукция поступает на производство для изготовления новых материалов.

Отзывы о пункте приема вторсырья Теплые слова клиентов в наш адрес





Ни для кого не секрет, что на дебаркадере любого ТЦ в течение нескольких часов появляются просто горы бумаги, картона, пленки, поддонов и т.п. Все это необходимо быстро вывозить. С вывозом вторсырья отлично справляется «Eco Tiger». Благодарим за пунктуальность.

Pavel-Nikolaevich
Павел Николаевич
Заведующий складом
ТЦ «Умка»




В нашей транспортной компании ежемесячно накапливается огромное количество документации. Поэтому заключили долгосрочный договор с «Eco Tiger» на вывоз и уничтожение архивов. Коллектив дружелюбный и ответственный. Всем довольны, рекомендуем.

Tatyana-Petrovna
Татьяна Петровна
Главный бухгалтер
ООО «ТрансНакГо»




В наших складских помещениях от арендаторов ежедневно скапливается масса отходов. Спасением для нас стала компания по вывозу и переработке вторсырья «Eco Tiger».
Преимущества очевидны – работают в рамках договора, вторсырье принимают по выгодным для нас ценам.

Sergei-Aleksandrovich
Сергей Александрович
Управляющий
ИП Беляев И.И




Безумно рад нашему сотрудничеству. Все быстро, качественно, дорого. Как долго я искал подобную компанию для вывоза вторсырья, которого скапливаются просто тонны. Спасибо. Рассчитываем на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

Ignat-Semenovich
Игнат Семенович
Завхоз
Сеть "У клена"

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Центральный офис
143900 Московская обл.,
г. Балашиха,
Щелковское шоссе д.134А
+7 (968) 640 85 86
info@eco-tiger.ru

Режим работы
Пн. - Чт. 9:00 - 18:00
Пятница до 17:00
Сб. - Вс. выходной

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