Компания «Eco Tiger» специализируется на сборе промышленных и бытовых отходов – макулатуры и полимеров, а также на их утилизации. Как специалисты и лидеры в этой области, мы собираем, скупаем и отправляем на переработку значительное количество вторичного сырья.

Наши сотрудники это квалифицированные специалистами в области сбора и отправки на переработку вторсырья. Благодаря упорному труду и постоянному совершенствованию своей компетенции, мы имеем возможность комплексно обслуживать каждого клиента, независимо от того, частное лицо или организация.